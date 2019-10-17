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Общество

Более 800 нарушений в сфере незаконного оборота алкоголя выявили в Псковской области

Более 800 нарушений в сфере незаконного оборота алкогольной продукции выявили в 2019 году в Псковской области. Об этом сообщил начальник отдела организации применения административного законодательства регионального УМВД России Владимир Круглов на координационном совещании по обеспечению правопорядка в регионе 17 октября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По его словам, в этом году полицейские уже изъяли примерно 20 тонн суррогатного алкоголя и возбудили 34 уголовных дела. Владимир Круглов отметил, что сократилось число случаев торговли контрафактным алкоголем на дому, но на 40% больше зафиксировано фактов продажи алкоголя несовершеннолетним. В этом году зарегистрировали 504 таких случая.

Также было выявлено 14 фактов контрабанды табачной продукции. Полицейские изъяли более 800 тысяч пачек сигарет, которые ввозили из Белоруссии.

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