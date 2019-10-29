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Общество

Глава областного УМВД поддержал увеличение времени продажи алкоголя в регионе

Начальник УМВД России по Псковской области Алексей Овсянников считает увеличение времени продажи алкоголя в регионе абсолютно правильной мерой. Об этом он заявил на пресс-конференции 29 октября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Это абсолютно правильная мера, которая уравновесит конкуренцию», - заявил Алексей Овсянников.

Начальник регионального УМВД России сообщил, что в Псковской области стало выявляться больше контрафактного алкоголя. По его словам, за 9 месяцев были изъяты 36 тонн такого спиртного.

Согласно внесенным изменениям в постановление администрации Псковской области о дополнительных ограничениях розничной продажи алкогольной продукции увеличивается время розничной продажи алкоголя. Теперь его будут продавать с 10:00 до 22:00.

С просьбой об увеличении времени продажи спиртного к губернатору обращались представители общественности. 17 октября на координационном совещании по обеспечению правопорядка правоохранительные органы поддержали данную инициативу.

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