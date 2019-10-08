Программу по продвижению ЗОЖ и здорового питания разрабатывают в Псковской области

13:39, 08 октября 2019, ПАИ

Программу по продвижению здорового образа жизни и здорового питания разрабатывают в Псковской области. Такая работа ведётся в связи с тем, что регион вошёл в число 20-и субъектов Федерации, которые стали пилотными для федерального проекта по укреплению здоровья. Об этом заявила в эфире ПАИ-live заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Надежда Рагозина, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

В рамках федерального проекта, о котором идёт речь, регионы разработают новую модель профилактики заболеваний. Главная её цель - увеличить количество жителей, которые придерживаются здорового образа жизни, в том числе здорового питания, отказываются от вредных привычек. Инициаторы проекта рассчитывают уменьшить количество заболеваний и снизить смертность.

Надежда Рагозина отметила необходимость создания условий для занятий физкультурой и спортом, принятие региональной программы, продвигающей идеи здорового питания, и региональных нормативных актов, направленных на ограничение употребления алкоголя и табака. Она также отметила важность вторичной профилактики, то есть работу с пациентами с факторами риска - курильщики, пациенты с лишним весом, а также теми, кто уже заболел.

«В Псковской области нужно к тому же переформатировать структуру медицинской профилактики. Центры здоровья создавались задолго до идеологии диспансеризации, чтобы люди могли получать стартовую информацию о своем состоянии, минуя поликлинику, но сейчас они часто дублируют диспансеризацию. В итоге поликлиники и центры делают почти одну работу, не обмениваясь информацией. У нас есть еще Центр медицинской профилактики, он занимается информационной работой, но также работает обособленно. Три разрозненные структуры, которые работают в отрыве друг от друга, теперь нужно объединить в единый механизм», - уверена Надежда Рагозина.

По её словам, модель реализации проекта в каждом районе будет несколько отличаться, результаты регионы будут направлять в Минздрав, и наилучшая модель будет транслироваться на всю страну. Эксперимент продолжится 5 лет, лучшие модели профилактической работы будут выбраны в 2024 году.