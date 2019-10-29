Более 3 тысяч литров алкоголя изъяли полицейские из магазинов псковского бизнесмена

16:18, 29 октября 2019, ПАИ

С июля по октябрь в нескольких магазинах одного из псковских бизнесменов полицейские выявил 20 фактов нарушений продажи алкоголя. Здесь торговали спиртным без лицензии. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, из незаконного оборота изъято 1148 литров водки, 912 литров вина и винных напитков, 523 литра пива, 412 литров спиртосодержащей жидкости, 64 литра коньяка.

Возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 171.4. УК РФ (незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции). Если подобное деяние совершено неоднократно, то оно наказывается штрафом в размере от пятидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до шести месяцев либо исправительными работами на срок до одного года.