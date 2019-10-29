Время продажи алкоголя изменится в Псковской области с 8 ноября

23:16, 29 октября 2019, ПАИ

С 8 ноября в Псковской области изменится время розничной продажи алкоголя. Соответствующий документ за подписью главы региона Михаила Ведерникова опубликован на официальном сайте нормативных правовых актов Псковской области.

Согласно документу с 8 ноября спиртное в магазинах будут продавать с 10:00 до 22:00. Ранее алкоголь в розницу можно было купить с 11:00 до 21:00.

23 октября губернатор Псковской области Михаил Ведерников внёс изменения в постановление администрации региона о дополнительных ограничениях розничной продажи алкогольной продукции.

С просьбой об увеличении времени продажи спиртного к губернатору обращались представители общественности. 17 октября на координационном совещании по обеспечению правопорядка правоохранительные органы поддержали данную инициативу. По мнению начальника УМВД России по Псковской области Алексея Овсянникова, вводимая мера уравновесит конкуренцию на рынке.