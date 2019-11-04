Православные отмечают День Казанской иконы Божьей Матери

09:01, 04 ноября 2019, ПАИ

Православные христиане 4 ноября отмечают День Казанской иконы Божьей Матери, которая является одной из самых почитаемых и считается чудотворной.

Согласно преданию, в 1579 году после пожара в Казани девятилетняя девочка Матрона увидела во сне Божью Матерь, которая указала ей, где находится икона. Образ Девы Марии откопали на месте одного из домов. При этом икона была совершенно не тронута огнем.

Позже там построили Богородицкий девичий монастырь. Кроме того, считается, что чудотворная икона не раз спасала Россию во время бедствий и войн.

4 ноября 1612 года войска народного ополчения, собранные Кузьмой Мининым и князем Димитрием Пожарским, неся перед собой Казанскую икону, выбили польских захватчиков из Китай-города, что положило конец Смутному времени.

15 лет назад именно 4 ноября был установлен общегосударственный День народного единства, который россияне также отпразднуют сегодня.