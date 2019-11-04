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Общество

День народного единства великолучане отмечают торжественным шествием (ВИДЕО)

4 ноября в 12:00 в Великих Луках началось традиционное торжественное шествие представителей трудовых коллективов, учащихся и ветеранов, которое проходит в рамках празднования Дня народного единства.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе городской администрации, шествие стартовало от перекрестка проспекта Ленина и улицы Зверева. Продолжится праздник на площади Ленина, где в 12:30 откроется торжественный митинг «Мы - великая Россия! Мы - единая страна!».

После митинга в 13:00 начнётся концертная программа «Родной земли многоголосье» с участием лучших творческих коллективов города. Кроме того, на площади Ленина будет организована праздничная торговля.

Прямую трансляцию праздничного шествия в Великих Луках можно посмотреть в группе «Псковского агентства информации» в социальной сети «ВКонтакте»

Впервые День народного единства отметили в России в 2005 году. Праздник был уставлен в честь освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году. С программой праздничных мероприятий в регионе можно ознакомиться здесь>>>

Официальный хештег Дня народного единства: #мыедины

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