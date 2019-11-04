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Спорт

Медали завоевали псковичи на соревнованиях по тяжелой атлетике «Power cup»

Псковские спортсмены завоевали медали на VI международном юношеском турнире по тяжелой атлетике «Power cup», который проходил в спорткомплексе средней школы №16 Пскова имени героя России Алексея Воробьева. Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы, в турнире поучаствовали 70 атлетов из Псковской и Новгородской областей, Белоруссии и Эстонии.

Псковскую команду представляли юные спортсмены детско-юношеской спортивной школы « Надежда». Атлеты соревновались в трех возрастных группах: 2007-2008 годов рождения, 2004-2006 годов рождения и 2002-2003 годов рождения.

В командном зачёте в группе 2007-2008 годов рождения первое место выиграли псковичи из детско-юношеской спортивной школы « Надежда», второе – ДЮСШ Окуловки (Новгородская область), третье – СК «Spordiklubi Vargamae» из Эстонии.

В группе 2004-2006 годов рождения «золото» завоевали псковичи из ДЮСШ « Надежда», «серебро» - центр развития детей и юношества Бежаниц (Псковская область), «бронзу» - команда училища олимпийского резерва Новополоцка (Белоруссия).

В группе 2002-2003 годов  рождения на первой строчке оказались СДЮШОР Великого Новгорода, на второй – псковичи из ДЮСШ «Надежда» Псков, на третьей – центр развития детей и юношества Бежаниц (Псковская область).

В ходе турнира эстонский атлет Roomet Vali установил рекорд Эстонии в толчке штанги среди возрастной категории U-15. 

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