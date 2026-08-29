Псковский боксёр Артур Кулаков вышел в 1/8 финала чемпионата России в Саранске
Псковский боксёр Артур Кулаков вышел в 1/8 финала чемпионата России, который проходит в Саранске. В первом бою на турнире он единогласным решением судей победил неоднократного медалиста чемпионата России Ивана Ступина из Иркутска. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.
Напомним, что в марте этого года Кулаков уже побеждал Ступина в финале всероссийских соревнований имени Александра Бахтина в Чите.
Следующим соперником Кулакова станет Алексей Денисов из Забайкальского края. Бой состоится 30 августа в вечерней сессии на ринге «Б».
Чемпионат России по боксу проходит в Саранске с 27 августа по 4 сентября. В соревнованиях участвуют более 300 боксёров из 60 регионов страны. Пскович выступает под руководством тренеров Вадима Голика и Игоря Зуева.
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