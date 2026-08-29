Псковский боксёр Артур Кулаков вышел в 1/8 финала чемпионата России в Саранске

01:58, 29 августа 2026, ПАИ

Псковский боксёр Артур Кулаков вышел в 1/8 финала чемпионата России, который проходит в Саранске. В первом бою на турнире он единогласным решением судей победил неоднократного медалиста чемпионата России Ивана Ступина из Иркутска. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Напомним, что в марте этого года Кулаков уже побеждал Ступина в финале всероссийских соревнований имени Александра Бахтина в Чите.

Следующим соперником Кулакова станет Алексей Денисов из Забайкальского края. Бой состоится 30 августа в вечерней сессии на ринге «Б».

Чемпионат России по боксу проходит в Саранске с 27 августа по 4 сентября. В соревнованиях участвуют более 300 боксёров из 60 регионов страны. Пскович выступает под руководством тренеров Вадима Голика и Игоря Зуева.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».