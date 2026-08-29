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Псковские футболисты одержали первую победу на чемпионате СЗФО

ФК «Псков» на своём поле одержал волевую победу над «Динамо-Карелией» – 2:1 – на чемпионате СЗФО, сообщает корреспондент ПАИ.

Фото: пресс-служба ​ФК «Псков»

На гол гостей в первом тайме псковичи ответили двумя забитыми мячами во втором. Отличились Антон Шишаев и Руслан Павлов.

Это первая победа псковского клуба в новом розыгрыше окружного чемпионата. Ранее «Псков» потерпел поражение и сыграл вничью с дублем «Луки-Энергии».

Вторую домашнюю встречу с динамовцами псковичи проведут уже завтра в 17:00.

Ранее сообщалось, что футболисты Псковской области вошли в символическую сборную 11-го тура ЮФЛ.

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