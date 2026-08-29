Псковские футболисты одержали первую победу на чемпионате СЗФО
ФК «Псков» на своём поле одержал волевую победу над «Динамо-Карелией» – 2:1 – на чемпионате СЗФО, сообщает корреспондент ПАИ.
На гол гостей в первом тайме псковичи ответили двумя забитыми мячами во втором. Отличились Антон Шишаев и Руслан Павлов.
Это первая победа псковского клуба в новом розыгрыше окружного чемпионата. Ранее «Псков» потерпел поражение и сыграл вничью с дублем «Луки-Энергии».
Вторую домашнюю встречу с динамовцами псковичи проведут уже завтра в 17:00.
Ранее сообщалось, что футболисты Псковской области вошли в символическую сборную 11-го тура ЮФЛ.
Две победы одержали великолукские кикбоксёры на всероссийских соревнованиях в Казани
ВТБ: больше 11 тысяч бегунов зарегистрировались на 99-й Петербургский марафон «Пушкин – Петербург»