Стала известна дата домашнего кубкового матча «Луки-Энергии» с «Уралом»

02:26, 29 августа 2026, ПАИ

Великолукский футбольный клуб «Луки-Энергия» на своём поле сыграет с «Уралом» в четвёртом раунде Пути регионов Кубка России 10 сентября. Начало встречи в 16:30, сообщает пресс-служба команды.

В третьем раунде великолучане уверенно обыграли на своём поле «Череповец» со счётом 4:1. «Луки-Энергия» в третий раз за последние четыре сезона пробилась в четвёртый круг турнира.

На этой стадии к розыгрышу подключаются команды Первой лиги, и соперником великолучан станет бронзовый призёр прошлого розыгрыша ФНЛ-1 «Урал». Команду, которую этим летом возглавил известный специалист Сергей Юран, два года подряд пытается вернуться в элиту, но пока не может пробиться через стыковые матчи.

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