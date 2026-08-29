Две победы одержали великолукские кикбоксёры на всероссийских соревнованиях в Казани

02:38, 29 августа 2026, ПАИ

Воспитанники великолукской спортивной школы «Экспресс» завоевали четыре медали на всероссийских соревнованиях по кикбоксингу «Кубок мэра Казани». Турнир проходил с 24 по 27 августа, сообщили в учреждении.



Фото: спортшкола «Экспресс»



Фото: спортшкола «Экспресс»



Фото: спортшкола «Экспресс»



Фото: спортшкола «Экспресс»



Фото: спортшкола «Экспресс»



Фото: спортшкола «Экспресс»











В соревнованиях приняли участие более 400 спортсменов из 22 регионов России. Псковскую область представляли воспитанники «Экспресса» под руководством Сергея Москалева.

Золотые медали завоевали Елизавета Шуднева и Илья Семёнов. Серебряным призёром стал Владимир Финочко. Бронзовую медаль в копилку команды принёс Даниил Речкин.

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