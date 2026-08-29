Автофестиваль скорости и звука проходит в Псковском районе

13:21, 29 августа 2026, ПАИ

Финальный этап чемпионата Pskov Racing Team (PRT) по дрэг-рейсингу пройдёт на парковке в Моглино Псковского района сегодня, 29 августа. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Заезды проходят в трёх классах: до двух литров (монопривод), от двух до трёх литров (монопривод), от трёх литров (монопривод и полный привод).

После завершения чемпионата запланированы свободные заезды для всех желающих.