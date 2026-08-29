Псковский боксёр Вадим Иванов вышел в 1/8 финала чемпионата России в Саранске

02:08, 29 августа 2026, ПАИ

Псковский боксёр Вадим Иванов вышел в 1/8 финала чемпионата России, который проходит в Саранске. В первом бою на турнире он единогласным решением судей победил Айбара Нуралиева из Астрахани, сообщает корреспондент ПАИ.

Следующим соперником Вадима Иванова станет мастер спорта из Хабаровского края Иван Коскин.

Бой состоится 30 августа в вечерней сессии. Чемпионат России по боксу проходит в Саранске с 27 августа по 4 сентября. В соревнованиях участвуют более 300 боксёров из 60 регионов страны. Пскович выступает под руководством тренеров Вадима Голика и Игоря Зуева.

Ранее победу в первом предварительном поединке одержал ещё один псковский спортсмен Артур Кулаков.

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