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Общество

Иск о моральном ущербе на 100 трлн рублей подали в России

В России подан рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба с требованием 100 трлн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на федеральную службу судебных приставов (ФССП).

Иск был подан в Первомайский районный суд Оренбургской области одним из должников по исполнительному производству. Суд признал требования истца необоснованными и в полном объеме отказал в удовлетворении иска. Информация об обжаловании решения суда пока не поступала.

В этом году к приставам было подано 4,6 тысячи исков. Общая сумма требований компенсации морального вреда составила 12 миллиардов рублей, если не считать рекордного иска, сумма которого превышает пять годовых федеральных бюджетов России.

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