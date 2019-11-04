Иск о моральном ущербе на 100 трлн рублей подали в России

16:00, 04 ноября 2019, ПАИ

В России подан рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба с требованием 100 трлн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на федеральную службу судебных приставов (ФССП).

Иск был подан в Первомайский районный суд Оренбургской области одним из должников по исполнительному производству. Суд признал требования истца необоснованными и в полном объеме отказал в удовлетворении иска. Информация об обжаловании решения суда пока не поступала.

В этом году к приставам было подано 4,6 тысячи исков. Общая сумма требований компенсации морального вреда составила 12 миллиардов рублей, если не считать рекордного иска, сумма которого превышает пять годовых федеральных бюджетов России.