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Общество

Военные учения НАТО проходят недалеко от Псковской области

Военные учения НАТО «Железный волк» стартовали на полигоне генерала Сильвестраса Жукаускаса в городе Пабраде (Литва). Они проходят в 197 километрах от Псковской области, сообщается на сайте командования Вооруженных сил Литвы.

В масштабных военных учениях участвуют представители 11 стран-членов Североатлантического альянса: около 4 тысяч военнослужащих, в том числе из Бельгии, Чехии, Великобритании, Эстонии, и США. В учениях применяется около 1 тысячи единиц военной техники, в том числе танки, боевые машины и артиллерийские орудия.

Основная фаза учений продлится до 18 ноября, а возвращение техники в места постоянного развёртывания запланировано на 18-22 ноября. Согласно сообщению литовского командования, главной целью проводимых учений станет отработка взаимодействия сил НАТО.

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