Новые деревья на улице Некрасова в Пскове посадят весной

15:18, 25 августа 2026, ПАИ

Новые деревья на улице Некрасова в Пскове посадят весной, сообщил заместитель главы администрации Пскова Алексей Саенко в эфире радио «7 НЕБО» (107.1 FM).

Он напомнил, что весной на участке улицы Некрасова от улицы Воровского до Карла Маркса с привлечением дендролога обследовано более 60 деревьев. В результате выяснилось, что большая их часть находились в неудовлетворительном состоянии: стволы поражены грибком и сгнили изнутри. «Они представляли достаточно серьёзную опасность. В непогоду, подобную той, что была в субботу, такие деревья имеют свойство падать», – отметил Алексей Саенко.

Замглавы администрации добавил, что, по примеру улицы Советской, на Некрасова появятся зелёные зоны. «На Советской деревья – липы и клёны – будут сажать уже в конце сентября – начале октября. Деревья на Некрасова будем высаживать весной. Ещё подумаем, какие именно. Причём подрядчик будет нести ответственность за сохранность и приживаемость деревьев», – заверил Алексей Саенко.

Он также уточнил, что уже в конце нынешней недели на улице Некрасова начнётся демонтаж старых тротуаров и бордюров. После этого подрядчик займётся фрезерованием старого дорожного покрытия, уложит новый асфальт, нанесёт разметку. Все эти работы должны завершиться до конца года. «Но мы рассчитываем, что уже к середине ноября подрядчик справится со своей задачей», – заключил Алексей Саенко.