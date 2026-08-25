Цифровая перегрузка может мешать школьнику учиться и общаться – минздрав
Чрезмерное увлечение гаджетами может стать проблемой для школьника, поскольку экранное время постепенно вытесняет занятия, необходимые для развития внимания, речи, мышления, эмоциональной устойчивости и навыков общения, предупреждает минздрав Псковской области.
При большой нагрузке на гаджеты ребенку может становиться сложнее читать длинные тексты, выполнять задания последовательно, фантазировать, что-то конструировать и доводить начатое до конца.
Страдает и живое общение. Чтобы научиться понимать окружающих, ребенку важно видеть мимику собеседника, слышать интонацию, замечать его реакцию и учитывать чувства другого человека. Цифровая среда не может полностью заменить такой опыт.
У подростков чрезмерное использование гаджетов может сопровождаться нарушениями сна, снижением физической активности, эмоциональным перенапряжением, повышенной тревожностью и стремлением избегать живого общения.
Особое внимание стоит обратить на ситуацию, когда смартфон или компьютер становятся для подростка основным способом справляться с одиночеством, тревогой или конфликтами со сверстниками. В таком случае вместо решения проблемы ребенок может просто уходить от нее в цифровую среду.
Кроме того, игры, видео и социальные сети могут поддерживать нервную систему в состоянии возбуждения и мешать своевременно заснуть. Недостаток сна, в свою очередь, негативно отражается на памяти, внимании, настроении, контроле эмоций и способности учиться.
Поэтому специалисты рекомендуют не использовать гаджеты как минимум за час до сна. Важно также сохранять в распорядке дня время для чтения, физической активности, творчества и полноценного общения без экранов.
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