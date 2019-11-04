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Общество

Показательные выступления спецназовцев прошли в Великих Луках

4 ноября в День народного единства в Великих Луках возле краеведческого музея представители войск специального назначения устроили показательные выступления. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы мероприятия.

По их словам, в рамках мероприятия ветераны второй бригады спецназа ГРУ «уничтожили» импровизированный лагерь террористов. Все действия спецназовцев от окружения «боевиков» и установки минного заграждения до тактических действий комментировал ведущий.

Кроме того, в рамках мероприятия спецназовцы провели мастер-классы по рукопашному бою и тактической подготовке, а члены клуба исторической реконструкции – по бою на мечах.

В День народного единства в Великих Луках в праздничных мероприятиях уже приняли участие несколько тысяч человек. В частности, в единой колонне традиционного шествия было около 7,5 тысяч человек.

Прямую трансляцию праздничного шествия в Великих Луках показывало Псковское агентство информации. Её можно посмотреть в группе редакции в социальной сети «ВКонтакте».

С программой праздничных мероприятий в регионе можно ознакомиться здесь>>>

Официальный хештег Дня народного единства: #мыедины

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