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Тройное счастье: Михаил Ведерников встретился с семьёй Егоровых и вручил сертификат на жильё

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в преддверии Дня защиты детей встретился с семьёй Егоровых. У Марии и Игоря Егоровых 28 апреля родилась тройня: две девочки – Василиса и Вероника – и мальчик Виктор, сообщает корреспондент ПАИ.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в преддверии Дня защиты детей встретился с семьёй Егоровых. Фото здесь и далее: ПАИ

«Хочу поздравить вас с этим замечательным событием. Очень символично, что это произошло в Год семьи. Знаю, что у вас сейчас четверо деток в семье», – отметил губернатор.

Глава региона вручил Игорю и Марии Егоровым сертификат на 300 тысяч рублей и свидетельство на приобретение жилого помещения.

Кроме того, Михаил Ведерников анонсировал новую меру поддержки многодетных семей в Псковской области. «Приняли совместное решение с председателем Псковского областного Собрания Александром Котовым каждой семье, где родится одновременно три и более детей, оказывать дополнительную меру поддержки в виде соцвыплаты на приобретение жилья. Соответствующий законопроект направили в областное Собрание. Надеюсь, что депутаты примут проект закона на ближайшей сессии», – отметил губернатор.

Также он поблагодарил медицинских работников, которые сопровождали рождение детей.

«Я обязательно дам поручение соцзащите, чтобы вас индивидуально вели. Мы со всем вам поможем! Пусть и дальше судьба преподносит вам такие радостные события», – сказал глава региона.

Отец семейства Игорь Егоров, в свою очередь, поблагодарил Михаила Ведерникова за поддержку. «Это именно то, что сейчас нужно! Благодарим вас!» – сказал он.

Руководитель перинатального центра Мария Грищук рассказала губернатору, что для того, чтобы принять роды у Марии Егоровой, была собрана бригада специалистов из 16 человек. Также семья посетила перинатальный центр для планового приёма.

При этом у семьи Егоровых есть трёхлетняя дочь Валерия.

Выписка семьи прошла 25 мая. У Псковского агентства информации есть уникальные кадры с этого дня.

Отметим, что это первая тройня, которая родилась в Псковской области с 2018 года.

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