Всероссийский хоровой фестиваль имени Гривского пройдёт в Пскове

13:37, 02 июня 2024, ПАИ

Всероссийский хоровой фестиваль имени М. Ф. Гривского пройдёт в Пскове с 14 по 16 июня. Коллективы из Москвы, Пскова, Великих Лук и Омска выступят на большей сцене в Псковском кремле. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

14 июня в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра на сцене будут звучать Государственный академический русский хор им. Свешникова, Государственная академическая хоровая капелла России имени А. Юрлова, архиерейский хор Псково-Печерского монастыря и заслуженный коллектив народного творчества «Кант».

15 июня зрители услышат выступление хора Сретенского монастыря и проекта – шоу голосов PALESTRINA.

16 июня состоится церемония закрытия и концерт Государственного академического Омского русского народного хора.

«Бесплатные пригласительные билеты на сидячие места можно будет получить в кассе БКЗ с 1 июня. А ещё можно взять с собой раскладной стул или плед и прийти послушать концерт без билета», – отметил глава региона.