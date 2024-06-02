600 псковичей приняли участие в городском велопараде

14:37, 02 июня 2024, ПАИ

600 велосипедистов приняли участие в Псковском велопараде. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Мероприятие проходит после четырёхлетнего перерыва. Некоторые из участников подготовили креативные костюмы, чтобы принять участие в конкурсе, где главный приз – новый велосипед.

«Но самое важное – это атмосфера единения спортивных и активных псковичей, которые пришли на велопарад-2024 с детьми и друзьями!» – отметил Борис Елкин.

А перед стартом велоколонны Псковского велопарада участников ждала насыщенная программа. На нескольких интерактивных площадках каждый смог найти занятие по душе.