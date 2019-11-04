Тысячи великолучан участвуют в торжествах в честь Дня народного единства

13:48, 04 ноября 2019, ПАИ

4 ноября в День народного единства в Великих Луках проходят праздничные мероприятия, в которых уже поучаствовали несколько тысяч человек, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

В частности, в 12:00 прошло традиционное шествие. Всего в единой колонне было около 7,5 тысяч человек. Через полчаса на площади Ленина открылся торжественный митинг «Мы - великая Россия! Мы - единая страна!». Затем в 13:00 началась концертная программа «Родной земли многоголосье» с участием лучших творческих коллективов города.

Прямую трансляцию праздничного шествия в Великих Луках можно посмотреть в группе «Псковского агентства информации» в социальной сети «ВКонтакте».

Впервые День народного единства отметили в России в 2005 году. Праздник был уставлен в честь освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году. С программой праздничных мероприятий в регионе можно ознакомиться здесь>>>

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