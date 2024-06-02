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Стали известны итоги чемпионата по практической стрельбе на кубок губернатора

Шестой чемпионат и первенство по практической стрельбе на кубок губернатора завершились в Пскове. Финальные состязания прошли на полигоне «Завеличье», сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

На полигоне состоялись военно-тактические сборы «Сила в единстве» среди юнармейских отрядов Псковской и Витебской областей. Участие в них приняло более 200 человек. Лучший стала команда из Великолукского района «Вымпел». Второе место заняла команда из Усвятского муниципального округа «Экстремалы», а третье – команда «Допризывник» из Островского района.

В дисциплине «пневматический пистолет» состязались 16 команд. Среди ребят до 16 лет победила команда «Легион», старше 16 лет – команда «Федерация практической стрельбы».

Врио руководителя аппарата правительства Псковской области Андрей Вьюнов поблагодарил участников за вклад в патриотическое движение. «Вы приобрели новых друзей, научились ещё больше ценить чувство товарищества, а это важнее наград и медалей», – отметил он.

Подготовка чемпионата осуществлялась Федерацией практической стрельбы Псковской области, комитетом по спорту Псковской области совместно с командованием войсковой части под общим руководством правительства Псковской области.

Напомним, что первый чемпионат по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова состоялся в 2019 году. С тех пор он проходит ежегодно.

Фоторепортаж с финального дня соревнований по стрельбе можно увидеть по ссылке.

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