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Общество

Псковская фельдшерская бригада заняла второе место на соревнованиях в Республике Коми

Фельдшерская бригада Псковской станции скорой медицинской помощи во главе с Даниилом Штенге заняла второе место на одном из этапов республиканских соревнований в Республике Коми. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по здравоохранению.

Фото здесь и далее: комитет по здравоохранению Псковской области

Специалисты стали призёрами на этапе «Экстренная помощь пациенту с острым заболеванием».

Напомним, что Псковская станция скорой медицинской помощи принимает участие в X Открытых республиканских соревнованиях профессионального мастерства среди специальных служб, принимающих участие в ликвидации последствий ЧС и ДТП в Сыктывкаре.

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