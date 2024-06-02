Псковская фельдшерская бригада заняла второе место на соревнованиях в Республике Коми

11:34, 02 июня 2024, ПАИ

Фельдшерская бригада Псковской станции скорой медицинской помощи во главе с Даниилом Штенге заняла второе место на одном из этапов республиканских соревнований в Республике Коми. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по здравоохранению.

Специалисты стали призёрами на этапе «Экстренная помощь пациенту с острым заболеванием».

Напомним, что Псковская станция скорой медицинской помощи принимает участие в X Открытых республиканских соревнованиях профессионального мастерства среди специальных служб, принимающих участие в ликвидации последствий ЧС и ДТП в Сыктывкаре.