Два года тюрьмы грозит жителю Красногородска за оговор своего знакомого

09:19, 05 ноября 2019, ПАИ

В Красногородске перед судом предстанет местный житель, которого обвиняют в заведомо ложном доносе о совершении преступления (часть 1 статьи 306 УК РФ). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Красногородского района.

Установлено, что молодой человек был в ссоре со своим знакомым. Желая для него негативных последствий, он обратился в полицию с заявлением о том, что якобы последний угрожал ему убийством и даже «бегал за ним с ножом». Однако в ходе проверки выяснилось, что молодому человеку, который находился в состоянии алкогольного опьянения, никто не угрожал.

В отношении него возбуждено уголовное дело, которое передано в суд. Санкция части 1 статьи 306 УК РФ предусматривает наказание, в том числе в виде лишения свободы на срок до двух лет.