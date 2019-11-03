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Пробка образовалась на улице Коммунальной в Пскове из-за ДТП

Из-за ДТП на улице Коммунальной в Пскове образовалась пробка. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, авария произошла напротив городской больницы. Там столкнулись Toyota Land Cruiser с белорусскими номерами и автомобиль Renault с госномерами Санкт-Петербурга. Машины не получили серьёзных повреждений.

Участники ДТП занимают полторы полосы для движения по направлению к улице Горького. Водители ожидают сотрудников ГИБДД.

В результате пробка растянулась от Ледового дворца до места аварии. Далее проезд свободен.

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