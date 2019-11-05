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Спорт

Чемпионат и первенство Псковской области по карате пройдут 9 ноября

9 ноября деревне Борисовичи Псковского района в универсальном спортивном комплексе «Олимп» состоится чемпионат и первенство по карате WKF. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы мероприятия.

В соревнованиях планируют поучаствовать более 120 спортсменов из Пскова, Великих Лук, Невеля и Новосокольников. Состязания пройдут в категориях: индивидуальное ката, ката группа, индивидуальное кумите, командное кумите.

Торжественное открытие состязаний состоится в 13:00. Вход на мероприятие свободный. Организаторами соревнований являются федерация карате Псковской области и региональный комитет по спорту.

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