Чемпионат и первенство Псковской области по карате пройдут 9 ноября
9 ноября деревне Борисовичи Псковского района в универсальном спортивном комплексе «Олимп» состоится чемпионат и первенство по карате WKF. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы мероприятия.
В соревнованиях планируют поучаствовать более 120 спортсменов из Пскова, Великих Лук, Невеля и Новосокольников. Состязания пройдут в категориях: индивидуальное ката, ката группа, индивидуальное кумите, командное кумите.
Торжественное открытие состязаний состоится в 13:00. Вход на мероприятие свободный. Организаторами соревнований являются федерация карате Псковской области и региональный комитет по спорту.