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Общество

Более 40 килограммов санкционных продуктов изъяли на рынке «Нива» в Пскове

Более 40 килограммов санкционных продуктов изъяли сотрудники Россельхонадзора во время совместного с таможенниками рейда на рынке «Нива» в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Управлении Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Из продажи изъяты 40,72 килограмма продукции животного происхождения  - сыры, сливочное масло, колбасы, сосиски, сардельки, паштеты. На маркировочных этикетках продукции были указаны производители из Эстонии, Латвии, Польши, Германии, Италии, которые являются странами-членами Европейского союза. В соответствии с действующим законодательством эти продукты запрещено ввозить в Россию. Изъятую «санкционку» сожгли.

За последние несколько недель это уже второй случай выявления санкционной продукции на торговых точках рынка «Нива». Ранее в ходе рейда изъято и уничтожено 32,6 килограммов продуктов.

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