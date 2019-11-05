Более 40 килограммов санкционных продуктов изъяли на рынке «Нива» в Пскове

14:09, 05 ноября 2019, ПАИ

Более 40 килограммов санкционных продуктов изъяли сотрудники Россельхонадзора во время совместного с таможенниками рейда на рынке «Нива» в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Управлении Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Из продажи изъяты 40,72 килограмма продукции животного происхождения - сыры, сливочное масло, колбасы, сосиски, сардельки, паштеты. На маркировочных этикетках продукции были указаны производители из Эстонии, Латвии, Польши, Германии, Италии, которые являются странами-членами Европейского союза. В соответствии с действующим законодательством эти продукты запрещено ввозить в Россию. Изъятую «санкционку» сожгли.

За последние несколько недель это уже второй случай выявления санкционной продукции на торговых точках рынка «Нива». Ранее в ходе рейда изъято и уничтожено 32,6 килограммов продуктов.