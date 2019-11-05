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Общество

Некоторые банки в России отказались принимать маткапитал в качестве взноса по ипотеке

Некоторые крупнейшие российские банки не намерены принимать материнский капитал в качестве полного или частичного первоначального взноса по ипотеке с господдежкой для семей с детьми. Такое решение уже принял целый ряд кредитных учреждений, пишет газета «Известия».

В частности, к таким банкам относятся ВТБ, Россельхозбанк, Газпромбанк, Райффайзенбанк, МКБ и Совкомбанк. В самих финансовых организациях уже официально подтвердили, что маткапитал по их правилам действительно не подходит для полного или частичного первоначального взноса на ипотеку с господдержкой. Крупные банки мотивируют свой отказ принимать маткапитал для ипотеки с господдержкой тем, что берут только собственные деньги заемщика, к которым не относится субсидия от государства.

Исключение из крупных российских банков составляет лишь Сбербанк, который готов принять маткапитал в качестве первоначального взноса, но при условии, что застройщик будет готов подождать, пока Пенсионный фонд России перечислит ему деньги.

В ноябре 2017 года президент России Владимир Путин объявил о запуске специальной программы ипотечного кредитования под 6% для семей, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года рождается второй или третий ребенок.

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