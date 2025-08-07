Новая схема мошенничества: поддельные письма от ГАИ рассылают россиянам

11:58, 07 августа 2025, ПАИ

Поддельные письма якобы от имени Госавтоинспекции с целью получения конфиденциальной информации россиян рассылают злоумышленники. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

Схема обмана построена следующим образом: граждане получают электронные сообщения с уведомлением о якобы имевшем место нарушении ПДД. В письме содержится требование об оплате штрафа до определённой даты. К сообщению прилагается PDF-файл, оформленный под официальное постановление.

В документе может быть указано настоящее имя человека, номер автомобиля или иные персональные данные – это создаёт ощущение подлинности, отметили в МВД.

В письме присутствует кнопка «оплатить сейчас», ведущая на фишинговые ресурсы. Переход на поддельный сайт, имитирующий официальные государственные или банковские сервисы, может привести к краже данных банковских карт, установку вредоносного ПО на устройство, перехват паролей от банковских приложений, доступ к личным сообщениям в мессенджерах.

В МВД подчеркнули, что официальные уведомления о штрафах могут поступать только через официальные каналы, в частности, через портал «Госуслуги».

