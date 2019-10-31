Послания Владимира Путина Федеральному собранию может не быть в этом году

14:34, 05 ноября 2019, ПАИ

До конца текущего года обращения президента России Владимира Путина с посланием к Федеральному собранию скорее всего не будет, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

По его словам, обращение с посланием главы государства, возможно, будет не в этом году, а в начале следующего. При этом пресс-секретарь президента отметил, что пока никакие конкретные сроки не устанавливались.

Послание Федеральному собранию является ежегодным обращением главы государства. Мероприятие включает в себя планы развития страны на ближайшие годы. Послание включает как политические, экономические, идеологические положения, так и конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат парламента.

В последний раз обращение Владимира Путина с посланием к Федеральному собранию состоялось 20 февраля этого года. Глава государства оценил текущее положение дел в стране и сформулировал основные задачи на будущее.