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Общество

Судьбой трёх детей из Псковской области и их бабушки озаботился Александр Бастрыкин

Александр Бастрыкин. Фото пресс-службы Следственного комитета России

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку в Псковской области по факту отказа отцом содержать своих троих детей, мать которых умерла. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, три внука находятся на воспитании у бабушки — тещи мужчины.

Отмечается, что отец троих детей получает от государства все положенные выплаты и угрожает забрать внуков у бабушки. По словам детей, отец избивал их и мать, когда они жили вместе.

Александр Быстрыкин потребовал дать исчерпывающую оценку произошедшему. В ведомстве добавили, что доследственная проверка нарушении прав граждан, в том числе несовершеннолетних, началась после соответствующих публикаций в СМИ.

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