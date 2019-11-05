Судьбой трёх детей из Псковской области и их бабушки озаботился Александр Бастрыкин

15:17, 05 ноября 2019, ПАИ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку в Псковской области по факту отказа отцом содержать своих троих детей, мать которых умерла. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, три внука находятся на воспитании у бабушки — тещи мужчины.

Отмечается, что отец троих детей получает от государства все положенные выплаты и угрожает забрать внуков у бабушки. По словам детей, отец избивал их и мать, когда они жили вместе.

Александр Быстрыкин потребовал дать исчерпывающую оценку произошедшему. В ведомстве добавили, что доследственная проверка нарушении прав граждан, в том числе несовершеннолетних, началась после соответствующих публикаций в СМИ.