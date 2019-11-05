Законопроект о запрете на продажу смартфонов без российского ПО прошел первое чтение

15:44, 05 ноября 2019, ПАИ

Законопроект о запрете на продажу смартфонов и компьютеров без российского программного обеспечения в первом чтении приняла Государственная Дума РФ. Об этом пишет РИА Новости.

Документ разработали депутаты Сергей Жигарев, Владимир Гутенев, Олег Николаев и Александр Ющенко. В случае принятия законопроекта на отдельные виды устройств нужно будет обязательно предустанавливать российское ПО. Нововведения могут вступить в силу с 1 июля 2020 года и коснутся смартфонов, компьютеров и телевизоров с функцией «Смарт-ТВ». Список таких товаров, программного обеспечения и порядок его установки предстоит определить правительству.

Законопроект прокомментировал член профильного комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Алексей Канаев. Он уверен, что изменения помогут защитить права потребителей, а также поспособствуют развитию ИТ-компаний России и позволят им конкурировать на должном уровне с зарубежными корпорациями.