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Общество

Право на создание платных вытрезвителей могут предоставить регионам России

Государственная дума России приняла в первом чтении законопроект, который дает регионам право создавать платные вытрезвители. Как пишет ТАСС, документ предусматривает создание таких учреждений на базе муниципально-частного партнерства: в таком случае появится возможность взимать плату за услуги с людей, попавших в вытрезвители.

Отмечается, что правом определять общие правила организации их деятельности предлагается наделить правительство России. А изменения в законе «О полиции» позволят сотрудникам полиции доставлять граждан, находящихся в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения и утративших способность самостоятельно передвигаться, в подобные специализированные учреждения. 

«Уже созданы и действуют подобного рода центры в отсутствии правовых оснований, - отметил замглавы думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн, представляя законопроект. - Наш законопроект в первую очередь направлен на то, чтобы обеспечить уже существующие центры необходимыми юридическими механизмами».

По его словам, вытрезвители создадут на базе органов здравоохранения. Вытрезвители в России не существуют на федеральном уровне с 2011 года.

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