0
20:37
Задачи по уборке Пскова в зимний период обсудили на координационном совещании
18:55
Ростехнадзор о своей работе в Псковской области, о «регуляторной гильотине» и наказаниях
17:52
Волонтёры из псковского «Клуба добряков» выдвинуты на премию «Народное признание - 2019»
17:40
«В добрые руки»: Особенные жители кошачьего отделения порховского приюта
17:27
В Пскове разлилась река Пскова
17:02
В Пскове вышел новый выпуск журнала «Свадебный переполох»
16:00
В Пскове планируют создать отделение Российского исторического общества
Еще новости
Общество

Завершилась акция Псковского Детского фонда «Вторая жизнь вещам»

Подошла к концу благотворительная акция Псковского областного отделения Российского детского фонда «Вторая жизнь вещам», которая длилась весь октябрь. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в организации.

Акция стала по-настоящему традиционной. Каждый раз в ней участвуют как постоянные коллективы, так и присоединяются новые организации. Люди активно объявляют у себя в организациях сбор обуви, одежды, игрушек и предметов первой необходимости для малообеспеченных семей с детьми. Кроме этого, для подопечных фонда передавались продукты питания длительного хранения, сладости и канцелярские товары.

Разбором и формированием вещевой помощи для нуждающихся семей с детьми занимаются верные волонтёры фонда. Уже более 50 мешков с детскими и подростковыми вещами были доставлены в Усвятский, Невельски, Себежский и Опочецкий районы.

Детский фонд сердечно благодарит всех участников акции. Тёплая одежда и обувь для детей из нуждающихся семей в преддверии зимы – неоценимая помощь.

Напоминаем, что Детский фонд круглогодично принимает: детскую одежду и обувь, детские книжки, канцелярские принадлежности, средства гигиены и т.п. Всё это можно приносить по адресу ул.Я.Фабрициуса, д.2А, каб.14-15 по будням с 9:00 до 17:00 (без обеда).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Задачи по уборке Пскова в зимний период обсудили на координационном совещании
05 ноября 2019
Задачи по уборке Пскова в зимний период обсудили на координационном совещании
Волонтёры из псковского «Клуба добряков» выдвинуты на премию «Народное признание - 2019»
05 ноября 2019
Волонтёры из псковского «Клуба добряков» выдвинуты на премию «Народное признание - 2019»
«В добрые руки»: Особенные жители кошачьего отделения порховского приюта
05 ноября 2019
«В добрые руки»: Особенные жители кошачьего отделения порховского приюта
В Пскове разлилась река Пскова
05 ноября 2019
В Пскове разлилась река Пскова
В Пскове вышел новый выпуск журнала «Свадебный переполох»
05 ноября 2019
В Пскове вышел новый выпуск журнала «Свадебный переполох»
В Пскове планируют создать отделение Российского исторического общества
05 ноября 2019
В Пскове планируют создать отделение Российского исторического общества
Уникальные операции на поджелудочной железе и селезёнке готовы поставить на поток в Псковской облбольнице
05 ноября 2019
Уникальные операции на поджелудочной железе и селезёнке готовы поставить на поток в Псковской облбольнице
Пскович стал чемпионом мира по шоссейному велоспорту среди глухих
05 ноября 2019
Пскович стал чемпионом мира по шоссейному велоспорту среди глухих

Идет загрузка...