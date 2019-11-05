Завершилась акция Псковского Детского фонда «Вторая жизнь вещам»

19:30, 05 ноября 2019, ПАИ

Подошла к концу благотворительная акция Псковского областного отделения Российского детского фонда «Вторая жизнь вещам», которая длилась весь октябрь. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в организации.

Акция стала по-настоящему традиционной. Каждый раз в ней участвуют как постоянные коллективы, так и присоединяются новые организации. Люди активно объявляют у себя в организациях сбор обуви, одежды, игрушек и предметов первой необходимости для малообеспеченных семей с детьми. Кроме этого, для подопечных фонда передавались продукты питания длительного хранения, сладости и канцелярские товары.

Разбором и формированием вещевой помощи для нуждающихся семей с детьми занимаются верные волонтёры фонда. Уже более 50 мешков с детскими и подростковыми вещами были доставлены в Усвятский, Невельски, Себежский и Опочецкий районы.

Детский фонд сердечно благодарит всех участников акции. Тёплая одежда и обувь для детей из нуждающихся семей в преддверии зимы – неоценимая помощь.

Напоминаем, что Детский фонд круглогодично принимает: детскую одежду и обувь, детские книжки, канцелярские принадлежности, средства гигиены и т.п. Всё это можно приносить по адресу ул.Я.Фабрициуса, д.2А, каб.14-15 по будням с 9:00 до 17:00 (без обеда).