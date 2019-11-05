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Общество

Псковичи познакомились с направлением стрит-арт

В понедельник, 4 ноября, в Городском культурном центре прошел фестиваль стрит-арта. Кк сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ОМСУ города Пскова, тематикой фестиваля уличного искусства стал День Народного единства, традиционно отмечающийся в России 4 ноября.

В рамках фестиваля была проведена серия мастер-классов по рисованию баллончиками для молодых художников Пскова и жителей города.

Получившиеся работы псковичи могли увидеть на выставке, которая состоялась по завершении концертной программы в Городском культурном центре.

Мероприятие было организовано в рамках проекта «Стрит-арт фестиваль «Палитра» при поддержке администрации Псковской области, а также при поддержке благотворительного фонда развития Псковской области «Святой Равноапостольной княгини Ольги».

По словам организаторов, несмотря на плохую погоду, псковичи с интересом приобщались к миру стрит-арта и активно участвовали в создании творческих работ.

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