В ноябре мобильная клиентская служба ПФР посетит шесть районов Псковской области

22:02, 05 ноября 2019, ПАИ

В ноябре 2019 года передвижной офис клиентской службы Пенсионного фонда России посетит шесть районов области. Как сообщилиПсковскому агентству информации в ОПФР по Псковской области, специалисты районных Управлений и клиентских служб ПФР проведут приемы граждан в населенных пунктах, удаленных от районных центров.

6 ноября в Опочецком районе (Варыгинская волость: деревни Матюшкино, Броды, Барабаны);

14 ноября в Пыталовском районе (Линовская волость: деревни Носово, Линово);

18 ноября в Красногородском районе (Красногородская волость: деревни Блясино, Долги, Габоны, Голубово, Посинье, Синяя Никола, Лоси);

20 ноября в Псковском районе (Краснопрудская волость);

21 ноября в Печорском районе (Новоизборская и Изборская волость: Новый Изборск, Изборск);

27 ноября в Гдовском районе (Самолвовская волость: деревни Самолва, Ремда; Спицинская волость: деревни Спицино, Островцы).

Выезжая на место, специалисты ПФР ведут прием и дают консультации по всем вопросам пенсионного обеспечения. Специализированный автомобиль ПФР оснащен всем необходимым для работы с клиентами.

Проведение выездных приемов позволяет жителям региона реализовать свои права в области пенсионного обеспечения, получить индивидуальные консультации по вопросам, относящимся к компетенции Пенсионного фонда непосредственно по месту жительства.

Информация о выездах мобильной клиентской службы ПФР предварительно публикуются в районных средствах массовой информации, а также в администрациях муниципальных образований.