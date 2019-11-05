«Ласточка» из Санкт-Петербурга в Псков задерживается из-за обледенения контактного провода

22:42, 05 ноября 2019, ПАИ

Скорый поезд из Санкт-Петербурга прибудет в Псков с опозданием. Как рассказали Псковскому агентству информации пассажиры «Ласточки», в районе станции «Гатчина» начальник поезда сообщил об обледенении контактного провода. Он также сообщил, что из Луги был отправлен тепловоз, который и поможет «Ласточке» продолжить движение по маршруту.

Данный поезд вышел отправился в путь в 20:15, в Пскове он должен быть в 23:45. Однако на данный момент ни начальник поезда, ни другой персонал не сообщают, сколько времени пробудет «Ласточка» еще в пути и во сколько доберется до конечной станции. Минимальная задержка поезда может составить около часа.

5 ноября подобная ситуация складывается на нескольких участках железной дороги. Так, из Тосно «Ласточка» задержалась по той же причине. Затор вызвал задержку на московском направлении. Сразу несколько поездов встали «в пробке».

Основной причиной стали осадки в виде мокрого снега – он налипает на контактные провода. В результате образуется наледь, которая и создает препятствие в работе скорых поездов.