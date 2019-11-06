Россияне готовы больше работать ради четырехдневной недели

09:00, 06 ноября 2019, ПАИ

В случае перехода на четырехдневную трудовую неделю россияне заявили о готовности больше и интенсивнее работать. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на результаты исследования HeadHunter.

По данным опроса, ради увеличения количества выходных 40% жителей страны готовы работать интенсивнее. Еще 30% респондентов будут не против в течение четырех рабочих дней задерживаться в офисе или на предприятии.

При этом мнения относительно выбора дня, который должен стать дополнительным выходным, разошлись. Большинство участников опроса высказались за пятницу, часть из них хотят отдыхать в понедельник, меньше всего респондентов выступили за среду.