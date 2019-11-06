Что смотреть в кино: «Доктор Сон» по Кингу, «Во всё тяжкое» с Джонни Деппом и «Девятая» от Николая Хомерики

14:24, 06 ноября 2019, ПАИ

Каждую неделю Муслим Камалов разгребает новинки кинопроката, а также мониторит премьеры крупных стриминговых сервисов и отбирает всего несколько картин, заслуживающих, по его мнению, наибольшего внимания. На этой неделе стоит посмотреть: «Доктор Сон» - экранизация книги Стивена Кинга, продолжающая культовое «Сияние»; «Во всё тяжкое» - драма об умирающем от рака профессоре колледжа с Джонни Деппом и «Девятая» - отечественный детективный триллер Николая Хомерики с явными признаками «Шерлока Холмса» Гая Ричи.

«Доктор Сон»/ Doctor Sleep

В 2013 году Стивен Кинг выпускает продолжение своего культового мистического романа «Сияние», называет его «Доктор Сон» и рефлексирует в произведении о том, как же сложилась жизнь у одаренного способностью ясновидения мальчишки Дэнни Торранса. Спустя целых шесть лет режиссер Майк Флэнеган, весьма молодой эксперт по хоррорам и всяческой нечисти («Тишина», «Окулус» и недавняя «Игра Джералда» по тому же Кингу), берется за экранизацию романа под руководством Warner Bros.

С момента трагических и весьма жутких событий в загородном отеле «Оверлук» минуло десятки лет и теперь 40-летний Дэнни (Юэн Макгрегор) трудится в хосписе – помогает людям, что называется, перейти в «мир иной», используя свое «сияние». Однажды с Дэнни связывается такая же одаренная девочка Абра и просит помочь ей спастись от охотников за «сияющими» детьми – организацией «Истинный Узел».

В прокате с 7 ноября.

«Во всё тяжкое»/ The Professor

Несмотря на название, фильм, опять же, никак не связан с великим криминальным наркосериалом Винса Гиллигана и если вы побежали смотреть ближайший сеанс, то поздравляем – вы снова купились на бесстыдные проделки неугомонных российских прокатчиков в лице компании «Экспонента».

Лента «Профессор» (или «Преподаватель») Уэйна Робертса рассказывает о, собственно, профессоре колледжа Ричарде Брауне, у которого диагностируют рак. Да еще ко всему прочему жена изменила и желает развестись, а дочка за обедом внезапно совершает каминг-аут. Ричард же за этим «прекрасным» семейным обедом так и не успевает сообщить родным о смертельной болезни. Оставшиеся год-полтора до вечного покоя профессор решает посвятить всему на свете: например, отрывается в баре с собственными студентами (и студентками), плавает в болоте и почти в открытую употребляет нескромное количество всевозможных запрещенных препаратов.

«Профессор», конечно, вовсе не душевная уютная драма для домашнего семейного просмотра в стиле «герой поверил в себя и не опустил руки», а всего лишь, скорее, непривлекательная, в некоторых местах даже откровенно мерзкая полукомедия о том, как герой Джонни Деппа валяет дурака на краю жизни, которая медленно затухает. Возможно, все это также отражает карьеру самого Деппа, скатывающуюся последнее время тоже, скажем, куда-то в пропасть.

В прокате с 7 ноября.

«Девятая»

Мистический детективный триллер режиссера Николая Хомерики («Селфи», «Ледокол») с Евгением Цыгановым в роли следователя по фамилии Ростов, занимающимся расследованием оккультных убийств в Санкт-Петербурге XIX века. В это же время в северной столице гостит медиум Оливия Рид (Дэйзи Хэд), прибывшая из Англии в Петербург с гастролями спиритических сеансов. Совпадение ли? В этом и придется разобраться полковнику Ростову и его «ватсону» - помощнику Федору Ганину (Дмитрий Лысенков).

И фамилия «Ватсон» здесь была указана не лишней: в фильме Хомерики из всех щелей просвечивает версия «Шерлока Холмса» от Гая Ричи. Даже трейлер «Девятой» смонтирован идентичным образом, чтобы вызвать похожие ассоциации. Сделано это, скорее всего, в надежде на то, что никто и не вспомнит ричивский фильм 2009 года. Да что говорить о форме, когда сам сюжет (как в общем и все экш-сцены драк с петербургской шпаной) практически полностью повторяет того самого «Холмса». Референсы это, конечно, хорошо (когда они в меру), самое грустное, что отечественные создатели (среди которых, например, значится продюсер Александр Роднянский) до сих пор подсматривают «к соседу в тетрадь» и совсем не боятся клепать подобные имитации. Но Цыганов совсем не Дауни-младший, как и Хомерики - не Ричи, а Санкт-Петербург – далеко не Лондон, как его не раскрашивай на пост-продакшене.

Трейлер «Шерлока Холмса» Гая Ричи для сравнения:

В прокате с 7 ноября.