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Общество

Выставка пейзажей заповедного Полистовья откроется в Пскове 7 ноября

7 ноября в выставочном зале Союза художников в Пскове откроется выставка фотографий из Полистовского государственного заповедника, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе учреждения.

Экспозиция познакомит жителей и гостей города с естественными красотами охраняемой территории и деятельностью организации. Каждый желающий сможет полюбоваться пейзажами и обитателями верховых болот Валдайской возвышенности, рассмотреть снятые профессиональными фотографами виды дикой природы, редких птиц и растений.

Кроме того, экспозиция рассказывает о деятельности заповедника как природоохранного учреждения. На фотографиях можно увидеть, как проводятся научные исследования, кто охраняет заповедную природу России, как устанавливают фотоловушки, а также узнать, чем занимаются волонтёры и что такое ответственный экологический туризм.

Фотовыставка Полистовского заповедника будет открыта в выставочном зале по адресу Псков, улица Ленина, 1 и продлится до 28 ноября. Вход свободный.

Полистовский заповедник — это особо охраняемая природная территория, расположенная в Псковской области на территории двух районов – Бежаницкого и Локнянского. Заповедник был создан 25 мая 1994 года и сохраняет в естественном состоянии часть крупнейшей в Европе системы верховых болот — Полистово-Ловатской. Этот край озёр, болот и «ныряющих» речек появился после отступления Валдайского ледника более 10 тысяч лет назад. Заповедник играет важную роль в сохранении биологического разнообразия Европы, особенно редких видов околоводных птиц. Заповедные ландшафты водно-болотных угодий Полистово-Ловатской низменности полны тайн и привлекают любителей экологического туризма своей особой, загадочной красотой.

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