Роскачество не обнаружило опасного зефира

09:24, 06 ноября 2019, ПАИ

На российском рынке не обнаружено опасного ванильного зефира. К такому выводу по итогам экспертных проверок пришли специалисты Роскачества, сообщается на официальном сайте ведомства.

Специалисты Роскачества проверили 26 наиболее популярных торговых марок по 179 показателям качества и безопасности.

В первую очередь качество продукта определялось по массовой доле фруктового сырья. Данный показатель в соответствии с ГОСТ «Изделия кондитерские пастильные. Общие технические условия» должен быть не ниже 11%. По этому пункту ниже нормы оказалась продукция семи производителей, три торговые марки признали нарушителями.

В продукции трех торговых марок была выявлена незаявленная в маркировке сорбиновая кислота (Е200), в одной - незаявленная в составе бензойная кислота, в 13 марках - сернистая кислота.

В целом, согласно результатам исследований, вся продукция была признана безопасной.