Научить школьников сообщать о взятках предложил депутат из Ленобласти

10:25, 06 ноября 2019, ПАИ

Предусмотреть в школьной программе занятия по составлению жалоб на нарушителей законов предложил депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров министру просвещения РФ Ольге Васильевой. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению Владимира Петрова, современные дети должны получать не только знания в рамках школьной программы, но и базовые навыки жизненной коммуникации, изучать устройство государства и общество в целом. Депутат заявил, что многие выпускники не могут защитить свои права и интересы, а имеют лишь багаж «абстрактных знаний в геометрии, природоведении или астрономии».

Поэтому он направил министру просвещения обращения, в котором просит рассмотреть возможность введения предметов или уроков, на которых школьников будут обучать корректному соблюдению законов, деловой переписке и отстаиванию своих интересов, азам предпринимательства. «Особенно важно, чтобы дети умели правильно составлять жалобы, писать заявления и сообщать о нарушении закона иными лицами - ведь именно на воспитании гражданского самосознания основывается национальное благополучие, к которому стремится вся наша страна», - уверен Владимир Петров.

В качестве примера депутат привел жалобу на взяточничество. По его словам, ученики должны сообщать о случаях, если кто-то берет взятки, ущемляет права людей, в том числе это касается взяток с абитуриентов при поступлении в вуз.