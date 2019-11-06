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Общество

Видоизмененные квитанции за ЖКУ получат псковичи в ноябре

В ноябре расчетный центр Пскова будет отправлять горожанам видоизмененные квитанции за жилищно-коммунальные услуги. Это связано с тем, что организация переходит на новое программное обеспечение, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета со ссылкой на расчетный центр Пскова.

В учреждении пояснили, что старая программа, на которой работали сотрудники расчетного центра Пскова, уже не отвечает новым требованиям законодательства в сфере ЖКХ.

При этом сотрудники учреждения подчеркнули, что кроме внешнего вида квитанций, для псковичей ничего не изменится, а сами квитанции, как и раньше, поступят им во второй половине месяца.

Более детально с новым образцом квитанции можно ознакомиться здесь>>>

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