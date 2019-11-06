Глава Невельского района уверен, что штрафами проблему с борщевиком не решить

12:05, 06 ноября 2019, ПАИ

Штрафы не помогают решать проблему зарастания земель борщевиком. Об этом заявил глава Невельского района Олег Майоров на совещании, посвящённом борьбе с этим растением, которое 6 ноября провела вице-губернатор Псковской области Нинель Салагаева, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Мы поработали с одним сельхозпроизводителем, который безответственно себя ведет по отношению к зарастающим борщевиком землям. В итоге был составлен протокол, их оштрафовали, они заплатили штраф, но борщевик всё равно растет», - добавил глава муниципалитета.

Глава администрации Пскова Александр Братчиков согласился с коллегой, что штрафами вопрос с борщевиком решить не получится.

«Сегодня борщевик пришёл в дом, - отметил глава Бежаницкого района Сергей Михеев. - Он везде. С ним уже нашими методами невозможно бороться».

«Мы недостаточно работаем, - заявил председатель по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николай Романов. - От вас в районах нет хорошего пинка для специалистов, которые работают на местах. В основном вы работаете только по жалобам населения. Вы их фиксируете и отчитываетесь нам. Главы районов считают, что им всё это не нужно, а на самом деле нужно гонять собственников земли. У каждого вашего специалиста есть памятка, разработанная Россельхознадзором, как действовать, но почему-то документы заполняются неправильно».

Николай Романов заметил, что штрафов за 5 лет выписано всего два: на 40 тысяч рублей в Опочецком районе и на 1,5 тысячи – в Куньинском.

Он заявил, что выделенные на борьбу с борщевиком 5 млн рублей «использованы отвратительно». «Использовано чуть больше миллиона, а остальные на борщевик денег не попросили. Деньги были выделены, а мы их возвращаем в бюджет, так работать нельзя», - подчеркнул председатель комитета.

Заместитель губернатора Нинель Салагаева попросила глав районов говорить о трудностях с получением средств на борщевик. «Скажите, мы скорректируем», - отметила она и предложила провести семинары с Россельхонадзором, чтобы научить людей «проводить нормальные проверки». «А то сейчас вы деньги на зарплаты тратите, но проверок мало, они некачественные, штрафов ноль и результатов ноль», - подытожила Нинель Салагаева.