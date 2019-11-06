В Пскове ищут человека, забывшего более 100 тысяч рублей в банкомате

11:54, 06 ноября 2019, ПАИ

В Пскове ищут человека, который забыл в банкомате Сбербанка более 100 тысяч рублей. Произошло это 2 ноября в торговом комплексе «Империал».

Как сообщил Псковскому агентству информации заместитель директора ООО «Империал» Александр Сотник, забытые в банкомате деньги обнаружил один из посетителей торгового центра и рассказал об этом сотрудникам службы охраны. Уже они изъяли купюры из банкомата, пересчитали, переписали номера и передали их управляющему офиса банка в «Империале».

Александр Сотник отметил, что, когда хозяин денег найдётся, будет проведена идентификация его личности при помощи записи камер видеонаблюдения.

Также он добавил, что в «Империале» ждут ещё одного «рассеянного» псковича: он потерял в торговом комплексе более 2 тысяч рублей. Деньги находятся у сотрудников торгового комплекса.

Те, кто потерял и забыл средства, могут обратиться по телефону 8-911-371-16-63.