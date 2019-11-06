Обучающий семинар по борьбе с борщевиком в Псковской области предложила провести Нинель Салагаева

12:33, 06 ноября 2019, ПАИ

Обучающий семинар по борьбе с борщевиком в Псковской области предложила провести в начале 2020 года заместитель губернатора региона Нинель Салагаева. Планируется, что участие в этой встрече примут главы всех районов, руководители комитетов, которые курируют вопросы по борщевику, а также представили профильных ведомств, которые помогут муниципалитетам грамотно подойти к проблеме. Об этом с совещания по вопросу борьбы с борщевиком, которое Нинель Салагаева провела 6 ноября передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Заместитель начальника отдела земельного надзора Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям Лариса Медюшко отметила, что ведомство не получает обратной связи от глав районов.

Она отметила, что органы муниципальной власти должны проводить муниципальный земельный контроль на местах. «Должно быть лицо, которое заинтересовано в работе, обеспечено рабочим местом с доступом в Интернет, к публичной карте, к законодательству. Мы, конечно проводим, семинары, обучаем, но люди меняются, приходят новые и все приходится делать по новой», - рассказала специалист.

Нинель Салагаева также предложила организовать обучение по работе с борщевиком с учётом опыта других регионов России и соседней Белоруссии. Также планируется провести семинар по работе с документацией. «А для сельских поселений мы пересмотрим нормы поддержки. И я думаю, что в 2020 году нам нужно организовать социальную рекламу по борьбе с борщевиком», - подытожила вице-губернатор.