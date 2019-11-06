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Общество

Найти учёных, которые помогут в борьбе с борщевиком, предложил депутат Псковского облсобрания

Найти учёных, которые помогут Псковской области в борьбе с борщевиком, предложил председатель комитета Псковского областного Собрания по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Андрей Козлов. С такой инициативой он выступил на совещании по вопросу борьбы с борщевиком, которое 6 ноября провела заместитель губернатора Нинель Салагаева, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Все наши телодвижения, которые мы делаем, - мертвому припарка. Нам нужно сегодня найти подрядчика, ученых, которые могут это сделать, а то мы так и будем по 5 млн выделять, а толку не будет», - заявил Андрей Козлов.

Глава Палкинского района Евгений Седов согласился, заметив, что сейчас борщевик опрыскивают химикатами, но учёные предлагают другие, более эффективные, методы.

Кроме того, он считает, что необходимо проводить работу с населением: объяснять людям, что борщевик – опасная культура. «Но первое - обучить глав, сотрудников на местах, население, чтобы понимать, как работать. Без обучения – никак», - сказал глава Палкинского района.

Глава Новосокольнического района Виталий Соловьёв предложил продумать систему поощрения для тех, кто будет бороться с борщевиком в труднодоступных местах. «Сегодня никто не будет заниматься борьбой с борщевиком в труднодоступных местах, если у нас не будет мер поощрения», - подчеркнул он и предложил также разработать методику борьбы с этой культурой в труднопроходимых местах.

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