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До смерти избившего сожительницу псковича отправили под суд

До смерти избившего сожительницу 43-летнего псковича отправили под суд. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области, мужчина обвиняется в преступлении, предусмотренном частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшей).

По версии следствия, 26 мая на одном из городских кладбищ Пскова обвиняемый напился в компании друзей, а затем в комнате общежития на улице Народной дважды избил сожительницу, приревновав ее к своему знакомому. В тот же день потерпевшая скончалась на месте преступления от тупой травмы живота с разрывом селезёнки.

Уголовное дело направлено в органы прокуратуры для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.

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